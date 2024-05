Melissa Satta e Carlo Beretta ex di Giulia De Lellis fanno sul serio! Beccati insieme durante un weekend in Toscana

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In queste ore si stanno rafforzando le voci su una relazione traL'articolo proviene da Novella 2000.

Tra Melissa Satta e Carlo Beretta pare ci sia qualcosa che vada oltre l'amicizia. I due sono stati avvistati insieme nella villa a Forte dei Marmi di lui, ma la showgirl ha cercato in tutti i modi di non farsi vedere dai fotografi .Continua a ...

Dopo la fine delle rispettive storie d’amore con Giulia De Lellis e Matteo Berrettini, il settimanale Chi aveva sorpreso nelle scorse settimane la showgirl Melissa Satta e il rampollo Carlo Beretta a Madrid insieme ad alcuni amici, per trascorrere ...

Melissa Satta, dopo Berrettini è già fuga (in segreto) con Carlo Beretta. Ma spiazza un dettaglio social - melissa satta, dopo Berrettini è già fuga (in segreto) con Carlo Beretta. Ma spiazza un dettaglio social - Si è lasciata, da qualche mese, con Matteo Berrettini, che in questi giorni è impegnato nel torneo di Roma. melissa satta, dopo l’amore di un anno col tennista, ha avuto modo di "ricalibrare" il suo ...

Melissa Satta ha un nuovo compagno. Chi: “Ancora non è il momento di ufficializzarlo ma…” - melissa satta ha un nuovo compagno. Chi: “Ancora non è il momento di ufficializzarlo ma…” - satta Chi conferma: melissa satta ha un nuovo compagno dopo la fine della relazione con il tennista Matteo Berrettini ...

Melissa Satta e Carlo Beretta sempre più vicini: la fuga d’amore - melissa satta e Carlo Beretta sempre più vicini: la fuga d’amore - Carlo Beretta e melissa satta di nuovo insieme: la fuga d'amore e le ulteriori prove della loro possibile relazione ...