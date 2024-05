Operaio muore sul lavoro nel Casertano | è precipitato dal tetto di un’azienda di metalli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Èdaldi uno stabilimento che si occupa di metallo e ha perso la vita. L’ultimo morto sulè un 54enne originario del Napoletano, deceduto innella zona industriale al confine tra Carinaro e Gricignano, in provincia di Caserta. Stando ad una prima ricostruzione, l’sarebbecompiendo un volo di 15 metri che non gli ha dato speranze di salvezza. Sul posto i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constare il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, mentre la procura di Napoli Nord ha già aperto un fascicolo di inchiesta. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulin Italia dall’inizio dell’anno. Solo due giorni fa, vicino a Palermo, l’ultima strage: 5 operai sono deceduti asfissiati a ...