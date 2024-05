Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma | Rischio di farmi male - non sono pronto

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 204 – Matteosidi. L’annuncio alla vigilia del debutto nel torneo:al primo turno avrebbe dovuto affrontare in un derby azzurro Stefano Napolitano. "Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma nonper competere.die stare fermo", le parole diin conferenza stampa. "Cosa mi sento? È difficile da spiegare – dice il tennistano – è la sensazione che potrebbe succedere qualcosa perché non. Ho preso tanti medicinali e credo che il mio fisico sia debilitato e non sia in grado di ...

Peggio di un incubo: dopo Jannik Sinner, gli Internazionali di tennis in corso a Roma perdono anche Matteo Berrettini . Il Roma no ha appena annunciato il clamoroso ritiro dal torneo. Quella che doveva essere una grande edizione per l’Italia della ...

Atp Roma, è un'ecatombe: si ritira anche Berrettini. Ma avanzano Darderi e Cobolli - Atp Roma, è un'ecatombe: si ritira anche berrettini. Ma avanzano Darderi e Cobolli - Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si ritira anche Matteo berrettini dagli Internazionali di Roma . "Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma ...

Berrettini si ritira dagli Internazionali: «Sono triste, non sono pronto e rischio di farmi male» - berrettini si ritira dagli Internazionali: «Sono triste, non sono pronto e rischio di farmi male» - Così Matteo berrettini ha annunciato in una conferenza stampa a sorpresa la sua rinuncia agli Internazionali di tennis di Roma. «Ho messo da parte il cuore per fare ciò che è giusto fare per me. Mi ...

Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma, è un incubo azzurro: “Rischio di farmi male” - berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma, è un incubo azzurro: “Rischio di farmi male” - Ancora una volta Matteo berrettini non giocherà gli Internazionali d'Italia. A Roma, a casa sua, l'azzurro, dà forfait per la terza volta consecutiva. berrettini, che aveva saltato anche il torneo di ...