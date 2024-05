Stoltenberg ringrazia Meloni per il Samp T a Kiev

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il segretario generale della Nato Jens, nell'incontro con la premier Giorgia, ha elogiato il sostegno dell'Italia all'Ucraina, "compresa la fornitura di un sistema di difesa aereaT insieme alla Francia". Lo rende noto l'Alleanza Atlantica in una nota. "L'Italia - afferma la Nato - ha inoltre firmato un accordo bilaterale di sicurezza con l'Ucraina, contribuendo a migliorare le difese del Paese, a sostenere l'industria degli armamenti e a contrastare le minacce ibride".

Roma, 8 maggio 2024 – Il segretario generale della Nato , Jens Stoltenberg , incontrando oggi a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha elogia to il sostegno dell’Italia all’Ucraina, inclusa la fornitura di un sistema di difesa aerea ...

Meloni vede Stoltenberg, focus su Ucraina, fianco Sud e spese militari - meloni vede stoltenberg, focus su Ucraina, fianco Sud e spese militari - Questo, nella sostanza, il senso dell’incontro di questa mattina a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia meloni e il segretario generale della Nato Jens stoltenberg. Un’ora di faccia a ...

Nato, Meloni a Stoltenberg: decisioni concrete per fianco Sud - Nato, meloni a stoltenberg: decisioni concrete per fianco Sud - Roma, 8 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens stoltenberg.Al centro del colloquio - si legge in una nota di ...