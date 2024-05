I fondi bloccati a Unrwa? Già tagliati nel 2023 E bugie sui soldi stanziati per Gaza | i dati di Altreconomia che smentiscono il governo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Ilitaliano ha sospeso finanziamenti all’, dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso la stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele”. Con queste parole, il 27 gennaio scorso, il ministro degli Esteri Antonio Tajani annunciava dal suo profilo X che l’Italia aveva deciso di allinearsi agli Stati Uniti e ad altri Paesi partner nel sospendere i finanziamenti all’Agenzia Onu per i profughi palestinesi, dopo le accuse mai dimostrate di Israele di un coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Il ripristino dei finanziamenti, aveva garantito Tajani, sarebbe arrivato solo al termine di indagini approte e, nel frattempo, sarebbero stati dirottati su altri ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Dal Def emerge che il 90% della crescita stimata per il 2024 è dovuta all'impatto del Pnrr . È quindi chiaro che se non si utilizzano i fondi stanziati nel Pnrr per attuare le riforme previste, si bloccherà la crescita del ...

“Confermato il definanziamento della stazione ferroviaria del Divino Amore sulla linea Fl7 nonostante le sterili rassicurazioni degli esponenti del centrodestra”. È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani , consigliere regionale del ...

Il Cdm, durato circa due ore e mezza, ha dato il via libera al dl agricoltura , il decreto legge che prevede misure a sostegno del comparto. Due ore e mezza al termine delle quali non solo il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con ...

CALZÀ (PD) TRENTINO: « QUALITÀ DEGLI ACQUEDOTTI, PERIFERIE DI “SERIE A” E DI “SERIE B”» - CALZÀ (PD) TRENTINO: « QUALITÀ DEGLI ACQUEDOTTI, PERIFERIE DI “SERIE A” E DI “SERIE B”» - come dimostra platealmente questa situazione sulla quale la politica del governo provinciale non può esimersi dal dare risposte concrete. Forse la previsione, ad esempio, di un “fondo pluriennale per ...

Fondi Coesione, De Luca: «Al potere ci sono ignoranti e somari dal punto di vista amministrativo» - fondi Coesione, De Luca: «Al potere ci sono ignoranti e somari dal punto di vista amministrativo» - Stampa«Domani ci sarà l’udienza del Consiglio di Stato, vedremo che verrà fuori, sul piano politico è prova evidente di arroganza del potere, cercano di accumulare tutte le risorse a Roma, sono arroga ...

Pnrr, Gentiloni e Commissione: pagamenti Ue non oltre fine 2026 - Pnrr, Gentiloni e Commissione: pagamenti Ue non oltre fine 2026 - Bruxelles, 8 mag. (askanews) – La Commissione europea ha confermato oggi, durante il briefing quotidiano per la stampa, l’avvertimento di stamattina del Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, seco ...