(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Unper la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei cinque intellettuali ideatori del, lo storico Franco Cardini, l’analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta, l'atropologa Valentina Ferranti e il filosofo Andrea Zhok tutti d'accordo nel ribadire il

Alemanno : "Santoro, Di Battista, i leader studenteschi si uniscano per creare un grande movimento popolare per la Pace " Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra . Questa mattina l'illustrazione del ...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra . Questa mattina l’illustrazione del progetto alla presenza dei cinque intellettuali ideatori del Manifesto , lo storico Franco ...

Un manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra . Insomma, un vero e proprio manifesto contro la guerra . A illustrare il progetto lo storico Franco Cardini, l’analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta ...

Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Roma, 8 maggio 2024 - Un manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del ...

Pace, un Manifesto oltre l'appartenenza politica: Alemanno e Rizzo contro guerra ed euro-casta - Pace, un manifesto oltre l'appartenenza politica: Alemanno e Rizzo contro guerra ed euro-casta - Alemanno: 'Santoro, Di Battista, i leader studenteschi si uniscano per creare un grande movimento popolare per la pace' ...

La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - “Dimissioni di Toti No, sarebbe una resa”. La destra continua a fare quadrato sul governatore agli arresti. Caviale e cene luculliane da 1.400 euro: offre Spinelli Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Domani a ...