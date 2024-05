I migliori scienziati del clima hanno fatto una previsione sul futuro delle temperature | non è nulla di buono

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In un sondaggio 380 esperti dell'Intergovernmental Panel onte Change (IPCC)detto cosa si aspettano dai prossimi decenni per quanto riguarda l'aumento. Quasi l'80% crede che supereremo di 2,5 °C i livelli preindustriali con un grave costo in termini di vite umane.