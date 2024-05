Unindustria - Rondinelli eurodeputato Pd | Tornare a una grande politica industriale a livello europeo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Il governo Meloni sta attuando misure che contengono l'industria troppo nei confini italiani, con un provincialismo che non fa bene per lo sviluppo della nostra economia e per le nostre aziende, che rappresentano un'eccellenza nel mondo". Lo ha detto DanielaPd, intervistata a valle dell’evento Fabbrica Europa: un incontro organizzato per discutere le

Unindustria, Rondinelli: "Il provincialismo non fa bene alla nostra economia" - unindustria, rondinelli: "Il provincialismo non fa bene alla nostra economia" - (Adnkronos) - "Il governo non sta tutelando il settore industriale italiano nella giusta direzione, perché non lo sta collocando in una logica di investimenti europei: bisogna tornare a una grande pol ...

Europee, Confindustria incontra i candidati a Roma: l’industria torni al centro - Europee, Confindustria incontra i candidati a Roma: l’industria torni al centro - “Fabbrica Europa”, il documento programmatico di Confindustria che contiene le proposte per un’Europa competitiva, in vista delle prossime elezioni ...