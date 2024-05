Amici 23 - doppie sfide per gli allievi | Holden grande assente in entrambe le gare

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una nuova puntata del daytime di23 è appena andata in onda, questo pomeriggio mercoledì 8 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra glidel programma tv? Come procede la loro preparazione in vista della semifinale? Saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida? Avranno discusso tra di loro? Sarà stata organizzata qualche sorpresa come accaduto ieri oppure sarà già giunto Alfonso Signorini a giudicare la prova speciale che dovranno fare i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.23, un quiz a squadre con premio Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di23 di oggi si è aperto con una nuova sfida per tutti i ragazzi ma non in canzoni e coreografie… La squadra che vincerà, avrà un premio. Il gioco? ...