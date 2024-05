Internazionali - Matteo Berrettini si ritira | Non sono pronto Così Roma si ritrova senza i due volti del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Peggio di un incubo: dopo Jannik Sinner, glidiin corso aperdono anche. Ilno ha appena annunciato il clamoroso ritiro dal torneo. Quella che doveva essere una grande edizione per l’Italia della racchetta, pronta a sfoggiare i suoi campioni nel Masters 1000 del Foro Italico, si sta trasformando in una maledizione. Perè l’ennesima delusione di una carriera stroncata dagli infortuni: ancora una volta non potrà scendere in campo nel torneo di caso. Iltano ha annunciato il suo forfait in una improvvisa conferenza stampa al Foro Italico. “Non riuscivo a giocare, ho provato a fare di tutto per essere in campo ma nonper ...