Grave incidente sul lavoro | Operaio cade da 4 metri - operato d' urgenza a Teramo

(Di mercoledì 8 maggio 2024)- Unha scosso Martinsicuro, coinvolgendo undi 37 anni, dipendente di un'azienda di Tortoreto specializzata nella bonifica dell'amianto. F.D.G., così identificato, è caduto da un'altezza di circa 4mentre si trovava alla Tacoplast, una ditta specializzata nella bonifica dell'amianto. Le circostanze esatte dell'sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Martinsicuro. L'ha riportato untrauma toracico e è stato sottoposto d'a un intervento chirurgico a, dove rimane in prognosi riservata. leggi tutto

Clusone (Bergamo) – Tragedia nella notte a Clusone , in provincia di Bergamo. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale tra due auto la notte scorsa sulla ex statale 671. L’allarme è scattato ieri notte, poco dopo le 22.30 di martedì 7 ...

