Europee - Grant Lega | competenz - impegno e credibili -à, al via la campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Caserta. Cona,tà, l’Onorevole Valentinodà il via alla sua compagna, dopo cinque anni di azioni concrete a sostegno del Sud e non di vane “promesse elettorali”. “In questi cinque anni di mandato a Bruxelles – dichiara l’On.– sono stato membro delle Commissioni Econ (per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo) e Budget (Commissione permanente del Parlamento UE che si occupa delle prerogative di bilancio). Mi sono battuto per sostenere le PMI (Piccole e Medie Imprese), le quali costituiscono il tessuto produttivo del Sud Italia, organizzando numerosissimi incontri nel Mezzogiorno per discutere delle agevolazioni ed opportunità offerte dall’Europa, ma anche per preparare le aziende alle sfide da affrontare nel 2024. La ...