Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib vira al ribasso con le banche, Eni e Ferrari. Lo spread sale a 135 - Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib vira al ribasso con le banche, Eni e Ferrari. Lo spread sale a 135 - Solo Milano stona tra le borse europee, sostenute dai risultati societari e dai dati macroeconomici (vendite al dettaglio invariate a marzo in Italia). L’euro resta in calo nei confronti del dollaro.

Parco Nazionale del Circeo, l’ex presidente Giuseppe Marzano ricorre al Tar contro il commissariamento dell’ente - Parco Nazionale del Circeo, l’ex presidente Giuseppe Marzano ricorre al Tar contro il commissariamento dell’ente - Lo aveva preannunciato lo stesso giorno in cui è giunta la conferma del commissariamento del Parco Nazionale del Circeo. Nella giornata di ieri l’ex presidente Giuseppe Marzano ...

Terna, nel trimestre ricavi +20,4% e utile netto +34% - terna, nel trimestre ricavi +20,4% e utile netto +34% - terna chiude i primi tre mesi del 2024 con ricavi a 858,1 milioni di euro (+20,4% sullo stesso periodo del 2023), Ebitda a 627,9 milioni (+25,6%), utile netto di gruppo del periodo a 268,2 milioni di ...