Superbonus - Giorgetti | Quando siamo arrivati la valanga era già partita Ma c’era lui al Mef mentre la spesa andava fuori controllo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nessuna responsabilità. Giancarlo, dall’ottobre 2022 ministro dell’Economia del governo Meloni dopo aver ricoperto lo stesso ruolo dal febbraio 2021 con Mario Draghi, continua con il gioco dello scaricabarile: nulla di più avrebbe potuto fare, dice, per limitare l’impatto sui conti pubblici del, varato come misura straordinaria nel 2020 dal governo Conte e in seguito prorogato su richiesta e con il benestare di tutte le forze politiche comprese quelle dell’attuale maggioranza. Colpa, sostiene, della Ragioneria generale dello Stato, che ha messo il proprio timbro sul provvedimento che ha creato la maxi agevolazione e poi su tutti i decreti approvati per circoscriverne gli effetti. I numeri però dicono che quella che oradefinisce una “” come quella del “Vajont” ...

Nell'intervento in Senato per discutere gli emendamenti sul Superbonus , Giorgetti fa un paragone con il Vajont : "Per fortuna abbiamo messo una diga, ma la valanga era già partita". Il ministro ha confermato il no alla cessione del credito e lo ...

Le cifre, solo a leggerle, sono roba per cuori forti: al netto degli importi soggetti ad annullamento per frodi, errori e altro, ad oggi l’ammontare dei crediti da Superbonus nel quadriennio 2020-2023 è pari a 153,3 miliardi. Mentre i crediti ...

Superbonus, crediti da spalmare in 10 anni - Giorgetti - superbonus, crediti da spalmare in 10 anni - giorgetti - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...

Giorgetti: il Superbonus è stato come il Vajont - giorgetti: il superbonus è stato come il Vajont - In Commissione Finanze al Senato il messaggio del ministro giorgetti è diretto: i conti pubblici rischiano la catastrofe a causa del superbonus 110 % e delle detrazioni." ...

Superbonus, Giorgetti corre ancora ai ripari per salvare i conti - superbonus, giorgetti corre ancora ai ripari per salvare i conti - Le cifre, solo a leggerle, sono roba per cuori forti: al netto degli importi soggetti ad annullamento per frodi, errori e altro, ad oggi l’ammontare dei crediti da superbonus nel quadriennio 2020-2023 ...