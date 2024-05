Can Yaman è un Sandokan perfetto nelle prime foto dal set con Ed Westwick

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sono state pubblicate da CHI ledal set di, che mostrano per la prima volta il look di Cannei panni della Tigre della Malesia. Come sarà Canin? Il mistero è stato svelato dalledal set della serie evento internazionale, pubblicate sull'ultimo numero di CHI. Le riprese dello show, prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, sono attualmente in corso a Roma e si sposteranno presto in altre location. La messa in onda diè prevista prossimamente su Rai 1. Lenei panni della Tigre della Malesia Impossibile non notare una certa somiglianza tra quello di Cane il look ...

A partire da oggi , mercoledì 24 aprile 2024, sono disponibili in streaming le prime tre Puntate di Viola come il Mare 2, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi .

Can Yaman , le prime dichiarazioni in vista dell’intervista a Verissimo. L’attore parla della nuova stagione di “Viola come il mare” Can Yaman sta per tornare in televisione insieme alla bravissima collega Francesca Chillemi. I due attori infatti ...

Can Yaman è Sandokan , la leggendaria Tigre della Malesia, ed ecco le prime foto dal set della serie tv che andrà in onda su Rai 1.

Can Yaman sul set di Sandokan, iniziate le riprese/ Il look dell’attore turco fa invidia a Kabir Bedi - Can yaman sul set di Sandokan, iniziate le riprese/ Il look dell’attore turco fa invidia a Kabir Bedi - Can yaman ha iniziato le riprese del remake di Sandokan, serie cult anni'70 con protagonista Kabir Bedi: le prime immagini sul set ...

Viola come il mare 2 Location: dove è stata girata la serie di Can Yaman e Francesca Chillemi e la casa di Viola e Francesco - Viola come il mare 2 Location: dove è stata girata la serie di Can yaman e Francesca Chillemi e la casa di Viola e Francesco - Dove è stata girata la serie “Viola come il mare 2” con Can yaman e Francesca Chillemi in onda su canale 5 La Lux Vide, casa di produzione della serie, ce le svela in un post apparso oggi sui social ...

Sandokan la prime immagini di Can Yaman sul set con Ed Westwick su Chi - Sandokan la prime immagini di Can yaman sul set con Ed Westwick su Chi - Sono iniziate a fine aprile le riprese della nuova serie della Lux Vide, Sandokan, che andrà in onda su Raiuno. Le prime scene sono state girate a Cinecittà come mostrano le immagini esclusive del set ...