Unindustria - Rondinelli | Il provincialismo non fa bene alla nostra economia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 08 mag. – (Adnkronos) – “Il governo non sta tutelando il settore industriale italiano nella giusta direzione, perché non lo sta collocando in una logica di investimenti europei: bisogna tornare a una grande politica industriale a livello europeo che sia supportata da investimenti e politiche a sostegno delle piccole e medie imprese e della grande azienda italiana. Il tutto in un grande panorama di maggiore competitività interna e maggiore concorrenza a livello di mercato globale”. Queste le parole Daniela, eurodeputato Pd, durante l?evento Fabbrica Europa: un incontro organizzato per discutere le proposte di Confindustria per le elezioni europee, con i Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, che si è tenuto a Roma nella sede di, promotrice dell’evento. “Il governo Meloni sta attuando misure che ...