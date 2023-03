"Perché soltanto a Bergamo?": Bassetti, cosa non torna sull'inchiesta Covid (Di martedì 7 marzo 2023) «In questo modo ci sentiamo tutti colpevoli. Non dico che eravamo eroi, però adesso passare addirittura per carnefici è esagerato». Il direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è uno abituato a dire le cose come stanno. Gli è costata, e mica poco, nei tre anni della pandemia, la sua schiettezza. «Posso iniziare, questa volta, facendogliela io, una domanda?». Dottor Bassetti, volevamo parlare dell'inchiesta della procura di Bergamo sul Covid. Lei ha meglio di me il polso della situazione, ma se insiste... «Perché a Bergamo e non a Varese, a Genova dove lavoro io, a Bologna o a Padova?». Be', immagino Perché all'inizio di quel maledetto 2020 gli occhi del mondo erano puntati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) «In questo modo ci sentiamo tutti colpevoli. Non dico che eravamo eroi, però adesso passare addirittura per carnefici è esagerato». Il direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo, è uno abituato a dire le cose come stanno. Gli è costata, e mica poco, nei tre anni della pandemia, la sua schiettezza. «Posso iniziare, questa volta, facendogliela io, una domanda?». Dottor, volevamo parlare dell'della procura disul. Lei ha meglio di me il polso della situazione, ma se insiste... «e non a Varese, a Genova dove lavoro io, a Bologna o a Padova?». Be', immaginoall'inizio di quel maledetto 2020 gli occhi del mondo erano puntati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Voglio un partito in cui nessuna donna, tanto più se giovane, si senta chiedere ‘di chi è’ perché è soltanto di se… - Elisabe82157594 : RT @tonyspillo: Spero soltanto che tutte le menzogne dette in passato fino a oggi siano emerse fuori perché onestini è solo il cognome....… - RosyNina75 : RT @tonyspillo: Spero soltanto che tutte le menzogne dette in passato fino a oggi siano emerse fuori perché onestini è solo il cognome....… - IMiglieri : RT @tonyspillo: Spero soltanto che tutte le menzogne dette in passato fino a oggi siano emerse fuori perché onestini è solo il cognome....… - Ale80198085 : @Oriedani Nikita ha fatto benissimo a scegliere Davide perché era logico visto che passano tutto il tempo insieme,… -

Covid, il piano non basta. Mancano fondi e sanitari. 'Non siamo preparati a un'altra pandemia' E non perché manchi un piano pandemico aggiornato, ma semplicemente perché poco o nulla è stato ... Ma i locali restarono aperti E c'è il rischio (concreto secondo gli esperti) che soltanto alcune ... Salvare i migranti costa meno che aiutare gli evasori fiscali ... con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, cui fa capo la Guardia costiera, non soltanto quello ... quello strumento serve a far entrare i lavoratori stranieri, chi tenta la via del mare è perché ... Adesso è Conte che vuol occupare l'area del pacifismo anti Usa Rossi: l'Ucraina ha bisogno di armi perché possa sedersi al tavolo della pace Doveva essere una ... Questo significa che votano soltanto i militanti dei partiti e le loro... E nonmanchi un piano pandemico aggiornato, ma semplicementepoco o nulla è stato ... Ma i locali restarono aperti E c'è il rischio (concreto secondo gli esperti) chealcune ...... con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, cui fa capo la Guardia costiera, nonquello ... quello strumento serve a far entrare i lavoratori stranieri, chi tenta la via del mare è...Rossi: l'Ucraina ha bisogno di armipossa sedersi al tavolo della pace Doveva essere una ... Questo significa che votanoi militanti dei partiti e le loro... Daisy Jones & The Six: Perché i membri della band sono soltanto ... ComingSoon.it