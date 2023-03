Juventus penalizzata? Perché per Inter e Milan è un grosso guaio (Di martedì 7 marzo 2023) Non si discute la penalità assegnata alla Juventus. Se ne discutono le tempistiche. Sarebbe stato corretto rimandare la sentenza a fine campionato, a giochi fatti. Ora si corre per la Champions League senza sapere se i bianconeri sono coinvolti. Cambia tanto. Troppo: i pensieri, le prospettive, le sensazioni, sia in positivo sia in negativo. Dal punto di vista numerico, il declassamento improvviso della Juve è stato un vantaggio per tutti: una in meno, un posto in più. Sul piano psicologico, invece, ha avuto effetti benefici sulle romane e paradossalmente malefici sulle Milanesi. Alla Lazio e alla Roma, consapevoli della loro inferiorità rispetto “alle altre quattro”, ha dato fiducia e coraggio. Si sono entrambe rese conto di avere un'occasione unica per cambiare la classifica dello scorso anno. Alle Milanesi, l'assenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Non si discute la penalità assegnata alla. Se ne discutono le tempistiche. Sarebbe stato corretto rimandare la sentenza a fine campionato, a giochi fatti. Ora si corre per la Champions League senza sapere se i bianconeri sono coinvolti. Cambia tanto. Troppo: i pensieri, le prospettive, le sensazioni, sia in positivo sia in negativo. Dal punto di vista numerico, il declassamento improvviso della Juve è stato un vantaggio per tutti: una in meno, un posto in più. Sul piano psicologico, invece, ha avuto effetti benefici sulle romane e paradossalmente malefici sulleesi. Alla Lazio e alla Roma, consapevoli della loro inferiorità rispetto “alle altre quattro”, ha dato fiducia e coraggio. Si sono entrambe rese conto di avere un'occasione unica per cambiare la classifica dello scorso anno. Alleesi, l'assenza ...

