Inflazione sotto la doppia cifra a febbraio, ma per le famiglie stangata senza fine: carrello della spesa a +13% (Di giovedì 2 marzo 2023) L'Istat parla ottimisticamente di "fase di rapido rallentamento" dell'Inflazione che "si consolida". Perché a febbraio, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra un aumento del 9,2% su base annua, inferiore al +10% nel mese precedente e al +11,6% del mese prima. Ma il dato resta più alto rispetto alla media dell'Eurozona che si attesta all'8,5%, secondo la stima flash di Eurostat. Per i consumatori, poi, la stangata è tutt'altro che finita. Anzi, il loro potere di acquisto precipita sempre più velocemente. Perché il rincaro del cosiddetto "carrello della spesa", cioè i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, è stato addirittura del 13% contro il 12% di gennaio.

