Tumori | in due anni in Italia 14 mila nuove diagnosi in più

milaNO (ITALPRESS) – In Italia nel 2022 ci sono state 390.700 nuove diagnosi di cancro, con un incremento di oltre 14 mila casi rispetto al 2020. Il tumore più frequentemente diagnosticato è stato quello al seno, seguito da quello al colon-retto, al polmone, alla prostata e alla vescica. Sono i dati de "I numeri del cancro in Italia 2022", censimento ufficiale realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dall'Associazione Italiana Registri Tumori e da altre importanti realtà nazionali. Nel 2020 c'è stato un calo delle nuove diagnosi, soprattutto dovuto all'interruzione degli screening oncologici e al rallentamento delle diagnosi a causa dell'emergenza portata dalla ...

