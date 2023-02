Smart Racingred, la serie speciale in edizione limitata a 250 esemplari per l’Italia – FOTO (Di sabato 25 febbraio 2023) l’Italia si è sempre distinta come il paese di riferimento per Smart nel mondo, anche grazie a città come Roma che da quasi 25 anni ha praticamente adottato la piccola biposto, recentemente convertitasi alla sola alimentazione elettrica. E’ dunque naturale che il BelPaese abbia visto avvicendarsi, spesso ospitandone il debutto, anche le tante serie speciali che ne hanno accompagnato la vita commerciale, ultima della quali è la Racingred, in edizione limitata a 250 esemplari. Si tratta di una vettura sviluppata sulla base dell’allestimento Pulse, la cui caratteristica principale è l’unicità del colore: la livrea è infatti in tinta carmine red matt, per la prima volta in dotazione alle piccole tedesche. Anche gli equipaggiamenti sono di livello: pacchetto Exclusive, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)si è sempre distinta come il paese di riferimento pernel mondo, anche grazie a città come Roma che da quasi 25 anni ha praticamente adottato la piccola biposto, recentemente convertitasi alla sola alimentazione elettrica. E’ dunque naturale che il BelPaese abbia visto avvicendarsi, spesso ospitandone il debutto, anche le tantespeciali che ne hanno accompagnato la vita commerciale, ultima della quali è la, ina 250. Si tratta di una vettura sviluppata sulla base dell’allestimento Pulse, la cui caratteristica principale è l’unicità del colore: la livrea è infatti in tinta carmine red matt, per la prima volta in dotazione alle piccole tedesche. Anche gli equipaggiamenti sono di livello: pacchetto Exclusive, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoScafati1 : #Smart Racingred, la serie speciale in edizione limitata a 250 esemplari per l’Italia – FOTO - MauroTedeschini : RT @vaielettrico: La #Fiat conferma: due elettriche in arrivo entro l'anno. Una sarà un piccolo #SUV e potrebbe chiamarsi #panda – Il conc… - vaielettrico : La #Fiat conferma: due elettriche in arrivo entro l'anno. Una sarà un piccolo #SUV e potrebbe chiamarsi #panda – I… - avespartacus : RT @Motor1italia: ?? #smart presenta in Italia la serie limitata in 250 esemplari disponibile con caricatore da 4,6 kW e 22 kW. Prezzi da 30… - MotoriSuMotori : Smart EQ ForTwo Racingred: debutta la nuova serie speciale in soli 250 esemplari - -