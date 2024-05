Bologna impantanato nello 0-0 di Torino | occhio alle spalle - la Champions è tutt’altro che sicura | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) La 35ª giornata di Serie A si apre con un pareggio a reti bianche.termina con uno 0-0 che non accontenta nessuna delle due ma che,mente, ha un peso diverso per l’una e per l’altra. Ilsi ritrova a fare i conti con una traversa colpita e le ottime parate di Skorupski che inchiodano la gara sullo 0-0: è il 9° pareggio senza reti in stagione per i granata che salgono a quota 47 e probabilmente rimpiangeranno le troppe gare che sono state incapaci di sbloccare.che finisce ‘’ in una partita complicata nella quale l’attacco risulta, ancora una volta, un po’ spuntato. Per i ragazzi di Thiago Motta è il 4° pareggio nelle ultime 5 gare, 3 dei quali sono arrivati con il punteggio di 0-0.che sale a quota 64 punti, +5 ...