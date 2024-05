Torino-Bologna senza gol - Skorupski e Milinkovic decisivi | Thiago Motta a -1 dalla Juve

(Di venerdì 3 maggio 2024), anticipo del venerdì della 35ª giornata di Serie A, termina con il punteggio di 0-0. Il Toro abbandona in modo quasi definitivo il sogno d'Europa. Mentre i rossoblu mettono un altro mattoncino per la Champions.

Serie A, dove vedere torino-bologna: Sky, NOW o DAZN Diretta TV, streaming e formazioni - torino-bologna, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il ... Continua a leggere>>

Anticipazioni e formazioni probabili per torino-bologna - Il Torino è alla ricerca di una vittoria dopo quattro partite senza successi. L'ultima vittoria risale al ... In porta ci sarà Milinkovic-Savic. Per il Bologna, invece, mister Thiago Motta dovrà ... Continua a leggere>>

torino-bologna, nell’intervallo l’omaggio dei Sensounico agli Invincibili - Alla vigilia del quattro maggio, nell'intervallo della gara contro il Bologna, i Sensounico hanno omaggiato il Grande Torino. La band ha suonato e cantato "Quel giorno di pioggia", celebre canzone ded ... Continua a leggere>>