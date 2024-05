Impallomeni | Milan? Meglio Pioli se le alternative sono quelle…

Pioli, in conferenza, ha parlato della distanza in classifica fra Milan ed Inter. Stefano Impallomeni , su TMW Radio, è convinto che la reale distanza fra le due squadre sia un’altra distanza – Queste le parole di Impallomeni : «Pioli parla di distanza reale fra Inter e Milan? In un mese hanno ... Continua a leggere>>

impallomeni su Conte: “Napoli più accattivante del Chelsea. Si romanza troppo sul suo carattere” - A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Stefano impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Continua a leggere>>

impallomeni: "Conte potrebbe rilanciare una squadra che sta facendo male. milan Cambiare tanto per cambiare non serve" - Stefano impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante il programma 'Maracanà' commentando i temi caldi di giornata, soffermandosi in particolare sulle voci di ... Continua a leggere>>

impallomeni sicuro: «Cambiare tanto per cambiare non so se conviene. Se terrei Pioli Vi dico questo» - impallomeni sicuro: «Nuovo allenatore milan Cambiare tanto per cambiare non so se conviene. Pioli ha fatto quasi il massimo». Le parole dell’ex calciatore L’ex calciatore e giornalista impallomeni ha ... Continua a leggere>>