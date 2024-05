Milan - senti Thiago Motta | Futuro? Non ne abbiamo parlat - ma …

Panchina Milan , il numero uno rossonero Gerry Cardinale vuole Thiago Motta : il tecnico è risalito nelle quotazioni ma occhio alla Juve… Panchina Milan , Gerry Cardinale vuole Thiago Motta ma la Juve rimane in una posizione di vantaggio View this post on ... Continua a leggere>>

Serie A, i risultati della 35^: finisce senza reti tra Torino e Bologna - Il solito spezzatino è servito lungo quattro portate: l'antipasto al Grande Torino è privo di esultanza, perché tra Bologna e Torino finisce senza gol; i rossoblu avvicinano l'Europa che conta, ma a p ... Continua a leggere>>

HIGHLIGHTS | Torino e Bologna, anticipo senza reti - Torino-Bologna, anticipo del venerdì in Serie A, all’insegna dell’equilibrio: finisce 0-0, punto più utile per gli ospiti che per i granata Cercavano la vittoria sia Torino che Bologna, per i ... Continua a leggere>>

IL COMMENTO - Cerchione: "Il Napoli tratta per il rinnovo di Kvaratskhelia, senza andrà via" - La sua valutazione si assesta tra i 40 ed i 50 milioni. C’è la questione della clausola di recompra a favore del Bayern Monaco, ma su di lui ci sono milan e Juventus. Mi dicono che c’è stata una ... Continua a leggere>>