WWE | Molti licenziamenti ad NXT tra cui Drew Gulak e l’italiano Julian Baldi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mentre il grosso della truppa si trova in Francia per l’imminente Backlash, la WWE ha operato in patria una serie di tagli al roster di NXT. Sono stati licenziati diversi wrestler, tra cui spicca il nome di. Cattive notizie anche per, la cui firma con la WWE aveva fatto parlare molto il mese scorso. Secondo quanto riportato da PW Insider, sembrerebbe che la sua esperienza in WWE sia già finita, sperando di essere smentiti. Perpesano invece le parole di Ronda Rousey, che aveva raccontato di come l’esperto wrestler avesse avuto dei comportamenti non professionali nei suoi confronti. Ezekiel Balogun., atleta italiano, di cui avevamo dato notizia della firma un mese fa esatto. Trey ...