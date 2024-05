Pagelle Torino-Bologna 0-0 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ledi0-0, con iai protagonisti e ildel match valido per la trentacinquesima giornata di. All’Olimpico-Grande, nel giorno precedente all’anniversario della tragedia di Superga, bella prestazione dei granata che imbrigliano la formazione di Motta, in frenata visto che ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite, vincendo però quella più importante contro la Roma. Per Juric ennesimo 0-0 stagionale, il nono: i piemontesi hanno una delle migliori difese, ma anche uno dei peggiori attacchi. Di seguito ecco iai protagonisti della sfida.(3-4-1-2): Milinkovic Savic 6; Vojvoda 5.5, Buongiorno 6, Masina 6.5; Bellanova 6 (41’st ...

