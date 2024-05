Anticipo Serie A - Torino-Bologna 0-0

(Di venerdì 3 maggio 2024) 22.39 Finisce 0-0 tranell'della 35ma giornata. Nel primo tempo doppia occasione per i granata al 17': cross di Ilic per il colpo di testa di Sanabria, traversa piena, palla a Zapata che tira subito, Skorupski attento. Poi chance in un minuto da una parte (Aebischer) e dall' altra (Zapata). Nella ripresa ancora un destro da fuori di Aebischer, para Milinkovic-Savic. Risponde Skorupski poco dopo con un miracolo sul sinistro a botta sicura di Ilic. Il risultato non si sblocca, resta lo zero a zero.

