Verstappen cannibale anche a Miami - è sua la pole della Sprint | Leclerc 2° e Sainz 5° con le Ferrari

Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere il sesto dei ventiquattro Gran Premi di una stagione che, seppur ancora nel proprio primo quartile, appare già priva di qualsiasi interesse concreto. D'altronde non sembra esserci alcun dubbio in merito al fatto che Max Verstappen e la Red Bull siano ...

L'uscita del progettista britannico dalla Red Bull potrebbe innescare un effetto domino con Mercedes che mette sul piatto un'offerta monstre per accaparrarsi Max Verstappen La situazione in Red Bull sembra essere esplosa con la notizia dell'addio di Adrian Newey , il che potrebbe scatenare un ...

Il campione del mondo domina dal primo all'ultimo giro anche in Cina, chiudendo davanti ad un ottimo Norris. Delusione per le Ferrari, che chiudono alle spalle di Perez in quarta e quinta posizione