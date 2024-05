Torino - le pagelle di CM | Sanabria sfortunat - Vojvoda attento

Inter-Torino è finita 2-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu. A brillare è Mkhitaryan, che ha anche procurato il cartellino rosso per Tameze. Le pagelle di Tuttosport. pagelle ? Inter-Torino 2-0. Giornata da ricordare per l’Inter, che oltre alla straordinaria festa scudetto in giro per Milano, ha ... Continua a leggere>>