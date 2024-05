Volley - Italia maschile | i 16 convocati di De Giorgi per il collegiale di Cavalese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Concluso ieri il primostagionale, la Nazionaletornerà al lavoro lunedì 6 maggio a, in Val di Fiemme. Il ct azzurro Ferdinando De, che ieri a Milano ha presentato la stagione azzurra, ha spiegato le sue scelte per quanto riguarda la lista per la VNL, convocando 16 atleti. Ildisi concluderà martedì 14 maggio. Questi gli atleti: Simone Giannelli, Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia); Alessandro Bovolenta (Consar Ravenna); Davide Gardini, Luca Porro (Pallavolo Padova); Gianluca Galassi, Marco Gaggini (Mint VeroMonza); Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena); Fabio Balaso, Simone Anzani, Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova); Paolo Porro (Allianz Milano); ...