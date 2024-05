Amici 23 - anticipazioni puntata 4 maggio | Mid - Dustin e Martina a rischio eliminazione

Dopo il debutto della prima puntata di Viola Come il Mare 2 di venerdì 3 maggio , la fiction Mediaset si accinge già a subire un cambio di programmazione. Dalla seconda puntata non andrà più in onda di venerdì, bensì di giovedì. La seconda puntata di Viola Come il Mare 2, dunque, è prevista per ... Continua a leggere>>

Can Yaman seconda stagione per Viola Come il Mare . La fiction, prodotta da Lux Vide, è composta da sei puntate in prima serata, visibili ogni settimana in prima serata su Canale 5 (debutto al venerdì, poi al giovedì ) e già interamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Per gli ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: anticipazioni puntata 3 maggio 2024/ E’ già tensione tra Viola e Demir… - Anticipazioni Viola come il mare 2, in onda questa sera - venerdì 3 maggio - in prima serata su Canale 5: nuove avventure per Viola e Francesco Demir. Continua a leggere>>

Al Nauto il podcast Egoriferiti va live: appuntamento vista mare con ospite a sorpresa - Una puntata “dal vivo”, per la prima volta con un ampio pubblico, per vedere se anche a Palermo, così come negli Stati Uniti o a Milano, il podcast può trasformarsi anche in spettacolo. Prima volta al ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2, Francesca Chillemi e Can Yaman sono tornati e faranno i conti con i loro sentimenti - Da stasera (3 maggio) su Canale 5 inizia la seconda stagione di Viola come il mare 2, tra vecchi attori e nuovi personaggi: anticipazioni e trama prima puntata ... Continua a leggere>>