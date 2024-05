Aviaria - ecco i sintomi del primo uomo infettato

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Una congiuntivite con emorragia a entrambi gli occhi, senza compromissione della vista. E’ il sintomo presentato dalcaso umano collegato all’epidemia di virus dell’influenzaH5N1 ad alta patogenicità che circola tra i bovini da latte negli Stati Uniti. Si tratta del lavoratore di un’azienda lattiero-casearia texana la cui infezione ha fatto notizia un mese fa, rimbalzando sui media internazionali. La descrizione del caso è oggetto di una lettera all’editore pubblicata sul ‘New England Journal of Medicine’, firmata da esperti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di Atlanta, del Texas Department of State Health Services e del Texas Tech University Bioterrorism Response Laboratory di Lubbock, del Texas Department of State Health Services di Austin. A corredo della corrispondenza un’immagine: la foto degli ...