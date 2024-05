Panchina Napoli - cambia tutto a sorpresa | il colpo di scena riguarda Pioli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) Manca poco alla fine del campionato di Serie A, ildeve iniziare a valutare il prossimo allenatore che dovrà occupare laazzurra. La stagione delnon è stata per niente soddisfacente, tanti gli errori commessi durante questo campionato. Dal triplo cambio degli allenatori, agli acquisti sbagliati, fino ad arrivare al rendimento poco brillante dei giocatori in campo. Inoltre, il club partenopeo rischia di non riuscire a qualificarsi in nessuna delle competizioni europee e, dunque, ciò rappresenterebbe un mancato incasso per la società. Per questo motivo, la formazione partenopea non può permettersi di sbagliare nuovamente, deve puntare a risollevarsi. Per fare ciò, bisognerà innanzi, scegliere il tecnico più adatto per allenare la squadra. A tal proposito, il presidente Aurelio De Laurentiis ...