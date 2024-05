Roma | incidente in via Pavona - motociclista perde controllo e cade nel canale

(Di venerdì 3 maggio 2024) CRONACA DI– Unstradale e’ avvenuto in via della stazione di, a, dove un, forse a causa dell’elevata velocita’, ha perso ildella propria motondo all’interno deldi scolo delle acque che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pomezia che hanno tratto in salvo la persona recuperandola e affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario. Ile’ stato elitrasportato presso l’ospedale di zona. Sul posto anche le forze dell’ordine.

