F1 | Adrian Newey esce allo scoperto sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) È certamente l’argomento più chiacchierato di questo momento. La Formula 1 è in attesa e s’interroga sul prossimolavorativo di, ingegnere divenuto negli anni uno dei segreti più importanti del successo ottenuto dalla Red Bull all’interno del Circus più importante e famoso dedicato alle quattro ruote. Di certo, il britannico lascerà gli austriaci alla fine di questa stagione ponendosi, ovviamente, sul mercato come pezzo pregiato da inseguire. In pole position, è proprio il caso di dirlo, c’è la Ferrari pronta a fare follie per mettere sotto contratto il fenomeno del Toro. Maranello potrebbe essere, ragionevolmente, la prossima tappa della carriera straordinaria dell’anglosassone., il diretto interessato: “Non ho programmi, ora mi prendo un ...