Auger-Aliassime sfrutta tre ritiri degli avversari ed è in finale a Madrid: “É pazzesco” - Auger-Aliassime ha vinto tre delle sei partite a Madrid grazie ai ritiri degli avversari. Il canadese sfiderà Rublev in finale, dopo aver superato il turno ha parlato anche del ritiro di Lehecka. Continua a leggere>>

Darderi accede alla semifinale del Challenger di Cagliari: Coria si ritira al secondo set. L'azzurro sfiderà Navone - Arriva un altro ritiro, questa volta non a Madrid ma al Challenger di Cagliari e questa volta va a favore di un italiano. Luciano Darderi, infatti, ha ... Continua a leggere>>

Lehecka in lacrime, si blocca all’improvviso e si ritira: Auger-Aliassime in finale a Madrid - Jiri Lehecka si è ritirato a metà del primo set della semifinale con Auger-Aliassime, che vola in finale a Madrid ancora una volta grazie a un problema ... Continua a leggere>>