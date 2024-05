Il Bologna frena ancora | contro il Torino finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Secondo pareggio consecutivo per ildi Thiago Motta, che si fa fermare daldopo aver pareggiatol’Udinese. In terra granata0-0, con la formazione di Juric che è stata quella maggiormente pericolosa: traversa di Sanabria nel primo tempo, miracolo di Skorupski su Ilic nella ripresa. Le scelte di Juric e Motta Juric conferma il modulo a due punte, con Vlasic a supporto di Sanabria e Zapata. In mediana spazio a Ilic e Ricci, intoccabile Bellanova a destra mentre a sinistra gioca Vojvoda. In difesa tocca all’ex di giornata Masina al fianco di Buongiorno e Rodriguez, in porta c’è Milinkovic-Savic. Motta deve fare a meno di Beukema per squalifica: gioca Calafiori da centrale al fianco di Lucumi, con Posch e Kristiansen confermati da terzini. A ...