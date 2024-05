Tiro a Segno - Coppa del Mondo Baku 2024 | Monna e Maldini a un passo dalla finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) A, in Azerbaijan, si è aperta la terza tappa didel. La giornata odierna è stata dedicata alle competizioni di pistola ad aria compressa dai 10m che non hanno regalato particolari soddisfazioni ai colori azzurri. Nel concorso individuale maschile, Paoloe Federico Nilosono andati a undi domattina, mancando di un soffio l’accesso alle prime otto posizioni.ha totalizzato complessivamente 581 punti, sui 600 possibili, terminando il contest in 11esima posizione a un solo punto dallo score che valeva l’accesso alla, mentreha messo insieme 576 punti classificandosi al 28esimo posto, anch’egli non troppo lontano...