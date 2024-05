CdS – Nacho lascia il Real Madrid | andrà nella MLS

(Di venerdì 3 maggio 2024) 2024-05-03 22:34:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Sembra essere arrivata al capolinea la lunga esperienza dial. Il difensore spagnolo ha sempre militato tra le merengues: dopo aver giocatoseconda squadra delè approdato al Bernabeu a partire dalla stagione 2010/2011. In 14 annate ha vinto tutto, tra cui ben cinque Champions League. Dove? Secondo quanto riportato da Marca,avrebbe espresso la volontà dire ilcon la scadenza naturale del contratto. Dal primo luglio sarà libero di trasferirsi in qualsiasi altro club, con il calciatore che non avrebbe intenzione di ...

