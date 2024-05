LIVE Italia-Ungheria 2-2 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | si va all’overtime

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL TEMPO SUPPLEMENTARE! 21.50 E’ dunque 2-2 traal termine del tempo regolamentare, si andrà dunqueche aveva portato bene agli azzurri nel match con il Giappone. FINISCE IL TERZO PERIODO! SI VA! 2’45” Attacca l’quando mancano una manciata di minuti alla fine del tempo regolamentare. 7’00” Conclusione dalla distanza di Larkin che non trova la gabbia. 9’57” Conclusione dalla distanza di Pietroniro controllata da Balizs. 10’51” Grande intervento di Clara che salva su un batti e ribatti ungherese. 12’39” Attaccano ora gli azzurri sulle ali dell’entusiasmo della “Sparkasse Arena” di Bolzano. 16’07” Tap-in vincente del capitano del Bolzano dopo una respinta di Balizs sulla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 ORA E’ UFFICIALE, SI VA all’overtime! 0.06 NON SBAGLIA BATKER! C’è il pareggio! Kansas City -SAN Francisco 19-19 ! 0.06 Mahomes cerca Kelce sulla sinistra, ma il numero 87 non aggancia il pallone. Batker entra per pareggiare l’incontro. 0.10 I Kansas ... Continua a leggere>>

GRUPPO ALL'OPERA Le rossoblù, dal canto loro, sono tornate in ... "Gara uno si è chiusa dopo due overtime, gara due è stata conclusa ...match in ordine cronologico di questa fase " ed esclusiva diretta ... Continua a leggere>>

...di due field goal per portare la partita all'overtime. Moody era 68/68 in stagione: chiude con 69/70 , ma tutti ricorderanno unicamente quell'errore. HALFTIME SHOW 4. Chi ha visto in diretta gli spot ... Continua a leggere>>