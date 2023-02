Jakub Jankto a Le Iene dopo il coming out: «Sono libero! Il mondo del calcio è omofobo? Se sono io il primo calciatore sì» (Di martedì 21 febbraio 2023) Jakub Jankto a Le Iene (foto US Mediaset) La stessa sera in cui su Rai 2 il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, dichiara a Belve che accetterebbe con dispiacere un figlio gay, su Italia 1 va in onda l’intervista de Le Iene a Jakub Jankto, il 27enne centrocampista ceco dello Sparta Praga che giorni fa, tramite un video pubblicato su Instagram, ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità. Una rivelazione che, soprattutto nel mondo del calcio, è ancora oggi un’eccezione e da giorni non si parla d’altro. Anche per questo le telecamere della trasmissione condotta da Belen Rodriguez hanno raggiunto Jankto a Praga con l’inviato Nic Bello. Il calciatore ha parlato del suo sentirsi finalmente ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 febbraio 2023)a Le(foto US Mediaset) La stessa sera in cui su Rai 2 il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, dichiara a Belve che accetterebbe con dispiacere un figlio gay, su Italia 1 va in onda l’intervista de Le, il 27enne centrocampista ceco dello Sparta Praga che giorni fa, tramite un video pubblicato su Instagram, ha fattoout, dichiarando la sua omosessualità. Una rivelazione che, soprattutto neldel, è ancora oggi un’eccezione e da giorni non si parla d’altro. Anche per questo le telecamere della trasmissione condotta da Belen Rodriguez hanno raggiuntoa Praga con l’inviato Nic Bello. Ilha parlato del suo sentirsi finalmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : È un giorno storico per il calcio mondiale: il giorno in cui un calciatore di alto livello - Jakub Jankto, 27 anni,… - FBiasin : L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub #Jankto: “Ciao, sono Jakub #Jankto. Sono gay e non voglio più nasco… - CB_Ignoranza : Jakub Jankto, ex calciatore di Udinese e Sampdoria, ha appena deciso di fare coming out sul proprio Instagram, trov… - DrApocalypse : Jakub Jankto a Le Iene: 'Dopo il coming out sono felicissimo, mi sento veramente libero' - VIDEO - giuseppe_alto : Nel calcio parlare di orientamento sessuale sembra essere ancora un tabù. Jakub Jankto, nazionale della Repubblica… -