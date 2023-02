Delmastro a piazzale Clodio per rispondere ai pm Lollobrigida | una parte della magistratura vuole condizionare la politica

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Andreaè arrivato aper essere interrogato dai pm titolari dell’inchiesta per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio che vede il sottosegretario alla Giustizia indagato. L’indagine è stata avviata dopo l’esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all’intervento del parlamentare Giovanni Donzelli sulla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Nell’esposto che ha dato origine al procedimento si fa riferimento alle conversazioni in carcere tra Cospito e un esponente‘Ndrangheta e un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi poi lette in aula. L’atto istruttorio si svolgerà davanti ai pm titolari del fascicolo, Rosalia Affinito e Gennaro Varone, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal procuratore capo Francesco Lo ...

