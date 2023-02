Sanremo 2023 | il vincitore del 73esimo Festival della canzone italiana

Leggi su tpi

(Di domenica 12 febbraio 2023)– Chi ha vinto ildiin onda stasera, sabato 11 febbraio, su Rai 1 con la serata finale? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LA CLASSIFICA FINALE in aggiornamento… Cantanti Ma quali sono i cantanti che hanno preso parte aldi? Di seguito l’elenco degli artisti in gara con i rispettivi brani: Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Articolo 31 – Un bel viaggio Ariete – Mare di guai Colapesce e Dimartino – Splash Colla Zio – Non mi va Coma Cose – L’addio Elodie – Due gIANMARIA – Mostro Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Giorgia – Parole dette male I Cugini di Campagna – Lettera 22 Lazza – Cenere LDA – Se poi domani Leo Gassmann – Terzo cuore Levante – ...