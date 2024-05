La Polizia di Stato incontra gli studenti delle elementari

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 20 maggio 2024 - E’ entrato in una concessionaria di Porto Sant’Elpidio, fingendo di essere interessato all’acquisto di una vettura, poi ha puntato un coltello al venditore, si è fatto dare le chiavi di una Mercedes Gls ...

Porta Capuana: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato arresta un 53enne per il reato di evasione Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via ...