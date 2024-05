Una valanga uccide un altro scialpinista italiano in Svizzera

(Di lunedì 20 maggio 2024) Unoè morto ieri travolto da unadurante un'escursione in, nel territorio di Pontresina, (nel Canton Grigioni, al confine con la provincia di Sondrio). Il 38enne, residente a Milano, era con altri tre scialpinisti e insieme erano partiti dalla Diavolezza, dove erano arrivati in funivia dal fondovalle. Arrivati in vetta, i quattro si sono separati: due sono scesi lungo il percorso di salita, gli altri sciando sul versante settentrionale. Verso mezzogiorno proprio dal versante nord si è staccata una, che ha travolto l'alpinista di Milano. La massa lo ha trascinato per diverse centinaia di metri. Il compagno è rimasto illeso. I soccorritori hanno recuperato il corpo del 38enne. La Procura pubblica e la Polizia Alpina del Cantone stanno ricostruendo la dinamica ...

Quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga a Monesi, Imperia. Per uno di loro non c'è stato scampo

un’altra valanga nella zona del Cevedale ha rischiato di provocare una nuova tragedia in quota. È stato soccorso, Ferito a una gamba, uno sci-alpinista che nel primo pomeriggio di ieri è stato investito da una valanga mentre scendeva dal Palon de ...

