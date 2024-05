Giornata della Legalità - Remo Anzovino in concerto alla Casa dell’Architettura di Roma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 20 maggio 2024) foto di Paolo Grasso– Una capacità evocativa che riesce a raccontare in musica le immagini e le visioni generate dall’arte e dall’architettura, intrecciando le corde delle emozioni in un linguaggio fruibile e comprensibile per un pubblico sempre più vasto. Sono alcuni dei tratti distintivi dei «viaggi» musicali di, compositore e pianista definito per le sue collaborazioni cinematografiche «il musicista dell’arte». Il Maestro si esibirà dal vivo(piazza Manfredo Fanti, 47), nella suggestiva cornice del complesso monumentale dell’Acquariono, il prossimo 23 maggio (ore 21), con unper piano solo che sarà la prima tappa del suo tour estivo. Il grande appuntamento, in cui si celebreranno i 20 anni ...