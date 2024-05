L’allarme del comandante - i carabinieri sulla nave | neonato mort - cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 maggio 2024 – E' accusata di omicidio volontario del figlio appena nato, la filippina di 28 anni membro dell'equipaggio dellada crociera Silver Whisper dove, secondo quanto appreso, ha mansioni di cucina e di pulizie. Lo si apprende a Grosseto rispetto al fermo scattato da parte della procura per la donna, che verrebbe accusata di aver causato il decesso del bambino per omissioni, per non avergli dato le cure adeguate al suo stato ditrovatoo su unada crociera all'Argentario: l'imbarcazione di fronte alla costa / Foto Secondo le prime ricostruzioni, nel tardo pomeriggio di domenica 19 maggio ilè venuto a sapere da personale di bordo che ci sarebbe stato un bambinoo dopo essere ...