Ex Milan - Gattuso riparte dall'Arabia Saudita | accordo con l'Al-Taawoun

Kakhaber Kaladze , ex difensore del Milan , ha ricordato un esilarante aneddoto riguardante Gattuso . Le sue parole

Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Olympique Marsiglia è stato un viaggio breve. Jordan Veretout , in conferenza, ha voluto ringraziarlo

Intervistato da Marca, Alen Halilovic , ex giocatore del Milan , ha parlato delle pressioni che ha vissuto durante l'inizio della sua carriera

gattuso verso l'Al Taawoun - gattuso verso l'Al Taawoun - Sirene arabe per Rino gattuso. Secondo Arab News, il club saudita dell'Al Taawoun, 4° nella Saudi Pro League, avrebbe convinto l'ex allenatore ...

Gattuso, niente Toro: è arrivata un'offerta irrinunciabile - gattuso, niente Toro: è arrivata un'offerta irrinunciabile - Rino gattuso non tornerà in serie A e quindi sparisce dalla lista anche del Toro. Come spiega l'esperto di mercato Nicolò Schira, il tecnico attualmente svincolato ...

Guardiola segnali al City, De Zerbi sogna il Milan - Guardiola segnali al City, De Zerbi sogna il milan - "Finora ero più propenso ad andarmene piuttosto che a rimanere, ma poi ho parlato con il club e ora voglio rimanere. Sì, il prossimo anno sarò ancora qui e poi parleremo". Le parole di Pep Guardiola a ...