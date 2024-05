Autovelox mobili del Lazio dal 20 al 26 Maggio | il calendario delle postazioni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Da lunedì 20 a domenica 26la Polstrada sarà presente, come di solito, con le proprie pattuglie lungo le strade deldove pizzerà le sue attrezzature. Interessata anche la provincia di Latina con la postazione del 21a Sabaudia. Ecco il quadro completo neldal 20 al 26: 20/05/2024 Strada Statale SS / 4 Salaria RI; Strada Provinciale SP / 277 ASSE DI FROSINONE FR 21/05/2024 Strada Statale SS / SS 148 LOC SABAUDIA LT 23/05/2024 Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT 25/05/2024 Autostrada A /A/24 tratta Castel Madama-Roma est RM 26/05/2024 Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM Le Sanzioni -fino a 10 km/h in più rispetto al limite: sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro -oltre 10 km/h e ...

